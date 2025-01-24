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Konya'da trafik kazası: 2 kişi öldü

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
Konya'da trafik kazası: 2 kişi öldü
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Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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