İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4548
  • EURO
    38,3454
  • ALTIN
    3407.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Konya'da trafik kazasında 1 polis şehit oldu

Konya'da tırın çarptığı ekip aracındaki 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

AA25 Şubat 2025 Salı 21:07 - Güncelleme:
Konya'da trafik kazasında 1 polis şehit oldu
ABONE OL

Devriye görevi yapan polis ekibinin içinde bulunduğu araca, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi - Okyar Caddesi kavşağında tır çarptı.

Kazada, polis memuru Onur Şirin şehit oldu, polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ağır yaralandı.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır'ı ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.