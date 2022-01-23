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Konya'da ulaşıma kar engeli

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karaman istikameti hariç il ve ilçelere ulaşım sağlanamıyor.

AA23 Ocak 2022 Pazar 01:33 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 01:33
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Kentte geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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