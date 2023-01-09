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Konya'da uyuşturucu operasyonu: Ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kısmı ekmeğin arasına gizlenmiş 800 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 230 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu ve uyuşturucu satıcılarının kaldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri takip edilen eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polisi karşısında gören şüpheliler, ellerindeki uyuşturucu maddenin bir kısmını pencereden bahçeye attı. Evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramada, uyuşturucunun bir kısmının lavaş ekmeğin arasına gizlendiği belirlendi. Operasyonda 8 paket halinde 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 230 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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