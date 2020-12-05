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Konya'da vahşet! 4 aylık karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cani koca, 4 aylık evli olduğu karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

AA05 Aralık 2020 Cumartesi 07:40 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 07:40
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 40658 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Sabri Ç. (21), sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis merkezini aradı, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim." dedi.

Gelen ihbar üzerine yola çıkan polis ekipleri, verilen adresin sağlıklı olmaması üzerine, bir süre ihbarın yapıldığı evi aradı. Ekipler, yeniden irtibat kurdukları Sabri Ç'nin, "Balkonda sizi bekliyorum" demesi üzerine verilen adresi buldu.

Eve gelen ekipler, 18 yaşındaki Ece Ç'yi yerde kanlar içerisinde, hareketsiz vaziyette buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan genç kadının öldüğünü belirledi.

Genç kadının cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi Sabri Ç, gözaltına alındı.

Sabri Ç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Çiftin Samsun'dan geldiği, Beyşehir'de evlendiği, Sabri Ç'nin inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığı öğrenildi.

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