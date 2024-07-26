İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9565
  • EURO
    35,8303
  • ALTIN
    2517.1
  • BIST100
    10912.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da vahşet! Ağabeyini öldürdü, annesini yaraladı
Güncel

Konya'da vahşet! Ağabeyini öldürdü, annesini yaraladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Ceylani Şahbaz (48), kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz'ı (61) çıkan tartışmada tabancayla öldürüp, annesi Fadime Şahbaz'ı (84) da yaraladı. Olayın ardından kaçan Şahbaz, Afyonkarahisar'da yakalandı.

DHA26 Temmuz 2024 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Konya'da vahşet! Ağabeyini öldürdü, annesini yaraladı
ABONE OL

Olay, saat 09.00 sıralarında, Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi Paşa Hafız Sokak'taki evde meydana geldi. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Ceylani Şahbaz, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz ile annesi Fadime Şahbaz'a tabancayla ateş edip kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, 5 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Kadir Şahbaz'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Fadime Şahbaz ise ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AFYON'DA YAKALANDI

Olaydan sonra Ceylani Şahbaz, kızı M.Ş.'yi (20) de yanına alıp 42 UG 943 plakalı aracıyla Afyonkarahisar istikametine kaçtı. Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe alıp, şüpheli ile kızını, Ali Çetinkaya Mahallesi 1304 Sokak'ta suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada mermiler ve bıçak da ele geçirildi. Ceylani Şahbaz ve kızı Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.