7 Ocak 2026 Çarşamba
Konya'da vahşi cinayet: Müebbet hapsi isteniyor

Konya'da cesedi evin bahçesinde gömülü bulunan kadını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer 3 sanığa 'Suç delillerini yok etme' suçundan 4'er yıl hapis verildi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 16:42
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık G.S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, öldürülen Çiğdem E'nin yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu.

Çiğdem E'nin aile avukatı sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi, tutuklu sanığın eylemini canavarca hisle gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, G.S'yi "kadına karşı kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs"ten 9 yıl, "nitelikli hırsızlık"tan 5 yıl, diğer 3 sanığı "Suç delillerini yok etme" suçundan 4'er yıl hapse çarptırdı.

Gödene Polis Merkezi Amirliğine annesi tarafından 18 Mayıs 2024'te kayıp ihbarında bulunulan 35 yaşındaki Çiğdem E. için Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatılmış, yaklaşık 4 ay sonra olayla ilgili yabancı uyruklu G.S, B.H, A.J. ve J.T. gözaltına alınmıştı.

Yapılan sorgulamalar sonrası Çiğdem E'nin cesedi Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesine gömülmüş halde bulunmuştu.

  • konya
  • kadın cesedi
  • soruşturma

