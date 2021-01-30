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Güncel

Konya'da yangın faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanın son katında çıkan yangında, hemşire anne ile kurtulmak için binadan atlayan çocuk hayatını kaybetti.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 08:46 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 08:46
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Alınan bilgiye göre, Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak'ta 5 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Sevim Kayhan'ın (36) 6 yaşındaki kızı Melek Dağ, paniğe kapılarak kurtulmak için daireden atladı.

Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, yangını söndüren ekipler evde de annenin cansız bedenine ulaştı.

Sevim Kayhan'ın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve kentte hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

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