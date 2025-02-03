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Konya'da yıkılma tehlikesi olan 2 bina mühürlendi

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Konya'da yıkılma tehlikesi olan 2 bina mühürlendi
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Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde, Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, 2 binanın, can güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi.

Ekipler, boşaltılan 3 ve 4 katlı binaları mühürleyerek çevresine şerit çekti.

Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde, belediyemize yapılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü aşamasında, binanın zemin katındaki 3 dükkanın ara duvarlarının kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapının yığma olması sebebiyle bu durumun can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması amacıyla İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden işlem başlatılmış, yapı boşaltılmıştır. Bu esnada, etraftaki diğer yapılar da şikayet üzerine gözlemsel olarak incelenmiş ve aynı durumda olan bir başka yapı da boşaltılmıştır."

Mühürlenen 4 katlı binanın bitişiğinde iş yeri bulunan Hatice Çolak Tembel, AA muhabirine, zabıta ekiplerinin geldiğini, bütün binaları ve işletmeleri kontrol ettiğini söyledi.

Yan binalarının yıkılması ve kendilerinin de bundan zarar görmesinden endişe duyduklarını belirten Tembel, şöyle konuştu:

"Bitişiğimizdeki marketin ara duvarları kaldırıldığı ve binanın göçme riski olduğu için mühürlediler. Arkada bir çay ocağı var. Orayı da bina göçme riski taşıdığı için mühürlediler. Bizim binamızda bir sıkıntı çıkmadı. Biz faaliyete devam ediyoruz. Yakın zamanda Konya'da bir bina yıkıldı. Orada tanıdığımız insanlar da vardı. Binalarımızın alt yapılarıyla, kolonlarıyla alakalı bir sorun varsa bence yıkılması gerekiyor. Zaten binalar çok eski. Hepsi bitişik ve yan yana. O binanın yıkılması bizim binalarımızın da yıkılmasına neden olabilir."

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