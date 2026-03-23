Güncel

Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Antalya'dan Konya istikametine gelen, Mustafa U. idaresindeki 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü, Madenli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü, Konya'ya sevk edildi.

Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinden yola çıktıklarını belirterek, "Otobüsün kaydığını gördüm. Bariyerlere çarptı, sonra uçuruma girmemek için refüje kırdı, takla atmaya başladı." dedi.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı, yaralıları ziyaret etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
