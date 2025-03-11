İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5814
  • EURO
    39,7014
  • ALTIN
    3404.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Konya'da yolcu otobüsü yandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı.

IHA11 Mart 2025 Salı 08:19 - Güncelleme:
Konya'da yolcu otobüsü yandı
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.