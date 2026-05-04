  • Konya'da zehir tacirlerine geçit yok! 71 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Güncel

Konya'da zehir tacirlerine geçit yok! 71 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Konya'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 71 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

4 Mayıs 2026 Pazartesi 15:23
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Nisan tarihlerinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda bin 430 adet sentetik ecza, 588 gram bonzai, 190 kök kenevir, 86 kök skunk bitkisi, 60 gram kubar esrar, 33 gram kenevir tohumu, 33 gram metamfetamin, 1 adet captagon, 18 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda yakalanan 71 şüpheli şahıstan 55'i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

