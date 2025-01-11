İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Konya'da zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle otobüs, tır, minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

IHA11 Ocak 2025 Cumartesi 13:54 - Güncelleme:
Konya'da zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı
ABONE OL

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya - Ankara Kara yolu üzeri Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'da Ankara istikametine seyir halinde olan Osman Ç. idaresindeki 42 FEZ 49 plakalı Setra marka otobüs, Ünsal G. idaresindeki 28 ACJ 745 plakalı tıra arkadan çarptı. Daha sonra arkasından gelen 3 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada otobüs şoförü araçta sıkışırken, toplam 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüs şoförü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

  • yoğun sis
  • buzlanma
  • kaza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.