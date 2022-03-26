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Konya'daki cinayette 10 tutuklama

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:03
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay sonrası başlattığı çalışma kapsamında 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve iki av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ç, F.Ş, K.Y, K.B, H.Ç, M.Y, M.B, N.T, A.T. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında 23 Mart'ta iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada, Ş.Ö, K.T. ve M.A. öldürülmüş, şüphelilerden Ş.Ç. F.Ş. ve K.Y. hafif yaralanmıştı.

Zanlılardan N.T'nin, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yi silahla ateş ederek öldürdüğü, doktoru diğer hastaları bırakıp babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

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