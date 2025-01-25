Konya'daki o görüntüleri çeken genç konuştu: Duvarlardan çatırtı sesleri geliyordu

Konya'da oturdukları apartmanın çökmesini cep telefonu kamerasıyla kaydeden 21 yaşındaki Muhammed Hasan, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını izliyor.



Hasan, AA muhabirine, çöken apartmanın zemin katında ailesiyle yaşadığını söyledi.

Evde hasta olduğu için gün boyu yattığını anlatan Hasan, "Annem yukarı komşuya misafirliğe gitmişti. Babam evde namaz kılıyordu. Duvarlardan çatırtı sesleri geliyordu. Duvara kulağımı verdim dinledim, bayağı ses geliyordu. Sonra kalktım kapılar sıkışmaya başladı, bina resmen çöküyor. 'Dışarı çıkalım' dedim. Sonra dışarı çıkmaya başlayanlar oldu. Zillere bastık, herkes evini terk etsin diye. Dışarı çıktık, sonra da bina çöktü. Olduğumuz blokta herkes çıkmıştı." diye konuştu.

- "BİR ANDA ÇÖKECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM"

Hasan, dışarı çıktıktan sonra cep telefonuyla kayda girdiğini belirterek, "Görüntüyü çektim. Karşıya geçtim, bina bir anda çöktü. Bir anda çökeceğini tahmin etmiyordum. Videoyu da öylesine çekmiştim. Baktım bir anda çöktü, o an çökeceği hiç aklıma gelmedi." dedi.

- "HEMEN APARTMANDAKİLERE EVLERDEN AYRILMALARINI SÖYLEDİK, ZİLLERE BASTIK"

Baba Zeki Hasan da namaz kıldığı sırada çatırtı seslerini duymaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Oğlum da seslerin geldiğini söyledi. Evde 7 kişiydik. Normal bir durum değil. Hemen apartmandakilere evlerden ayrılmalarını söyledik, zillere bastık. Duvarlardan 'çat, çıt' şeklinde gelen sesler artmaya başladı. Çökme anına yakındı. Kapı sıkıştı, açılmıyor veya kapanmıyor. Herkesi uyardım ve binayı boşalttık. Dükkanın da camı patladı. Dışarı çıktık 5 dakika sürmedi bina çöktü. O an bir şey düşünmedik, canımızı kurtarmanın derdindeydik. Daha önce bir şey duymadık."