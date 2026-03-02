Konya'daki patlamanın gerçek yüzü ortaya çıktı: Şüpheliye 100 yıldan fazla hapis cezası

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki beyanları, olay yeri inceleme, doktor, bilirkişi, itfaiye ve araştırma tutanakları, nüfus ile adli sicil kayıtları ve tutuksuz sanık Osman Ç'nin ifadesine yer verildi.

"Eşiyle boşanma aşamasında olan sanığın, yaşadığı sorunlardan dolayı intihar amaçlı evin mutfak bölümündeki doğal gaz ocak fleksiyi (gaz hortumu) kesici aletle kesmesi sonucu dairede biriken gazın patlayarak yangın ve patlamaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilen iddianamede, olay nedeniyle mağdur ve müştekilerin yaralandığı, evlerinde ve araçlarında zararın meydana geldiği, sanığın oturmuş olduğu binada ağır hasar olduğu, sonrasında binanın belediye tarafından yıkıldığı bildirildi.

"NE OLURSA OLSUN" DÜŞÜNCESİYLE HAREKET ETMİŞ

İddianamede, bilirkişi raporuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlamanın bir iş kazası olmadığı anlaşılmıştır. Sanık, yangın ve patlamanın meydana geldiği evin içerisinde olduğu halde, yoğun gaz kokusunu fark etmesine rağmen gerekli önlemleri almaması, ocak fleksi hortumunun kesici aletle, düzgün şekilde kesilmiş olması nedeniyle Osman Ç'nin olayda etkisinin, kusur ve sorumluluğunun olduğu anlaşılmıştır. Aynı apartmanda ikamet eden müştekilerin, olaydan habersiz olarak gecenin geç saatlerinde evlerinde istirahat halinde oldukları ve mağduriyet yaşadıkları için olayda herhangi bir kusurlarının olmadığı anlaşılmıştır."

İddianamede sanığın, insanların yoğun olarak yaşadığı binada ve yakın binalardaki kişilerin, yangın ve patlamadan zarar görebileceğini ya da ölebileceğini öngörmesine rağmen "ne olursa olsun" düşüncesiyle eylemine devam ettiği belirtildi.

Sanığın, müşteki ve mağdurların hayatı, sağlığı ve mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde yangın çıkarmak suretiyle patlamaya sebep olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın yapmış olduğu eylem neticesinde oturmuş olduğu binanın çökmesine sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Sanığın üzerine atılı 'kasten yangın çıkarma, bina çökmesine neden olma, yakarak mala zarar verme, olası kastla basit yaralama' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede sanık hakkında 63 müşteki ve mağdura yönelik işlenen "basit yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Merkez Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katında 5 Mayıs 2025'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama ve yangında, 1'i ağır 12 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Osman Ç, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.