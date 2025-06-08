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Güncel

Konya'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti

Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA8 Haziran 2025 Pazar 07:28 - Güncelleme:
Konya'daki trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Günyüzü Mahallesi'nde, plakaları henüz belirlenemeyen, Bilal B'nin (29) kullandığı otomobil ile İsmail Üçer'in (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi Azat Üçer (16) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Y.K. (30) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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