Konyaray Banliyö Hattı'nın protokolü imzalandı

AA 21 Şubat 2020 Cuma13:39 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 13:39

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Konya'nın, demir yolu ağı bakımından önemli bir kent olduğunu söyledi.

Konya'dan YHT ile Ankara ve İstanbul'a günde 9 bin yolcunun seyahat ettiğini dile getiren Uygun, yapımı süren lojistik merkeziyle de şehrin, ihracatın ucuz lojistik ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

Uygun, Konyalı iş insanlarını demir yolu sektörüyle tanıştırmak için mart ayında kentte fuar düzenleneceğini bildirdi.

Dünyanın üçüncü büyük fuarı niteliğindeki organizasyonda, en yeni ve modern demir yolu teknolojilerini kente getireceklerini anlatan Uygun, "Dev demir yolu işletmelerinin katılacağı fuarın şehrimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konya'daki hafif raylı sistemin modern araçlarla güçlendirildiğine dikkati çeken Uygun, şunları kaydetti:

"Banliyö hatlarla toplu ulaşımın desteklenmesi, Konyalı hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak. Banliyö hatları kent içi raylı sistem hatlarına entegre edilerek daha hızlı, güvenli ve hesaplı ulaşımı sağlayacak. Toplu taşımanın kapsadığı alan genişleyecektir. Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürüttüğümüz Konyaray, yerel yönetimlerle gerçekleştireceğimiz en önemli ulaşım projelerinden biridir. Birinci etabı 17,4 kilometre, tamamlandığında ise 26 kilometre uzunluğuna sahip olacak hat sayesinde kara yoluyla 1 saat süren yolculuk 30 dakikaya düşecek. Günlük 90 bin yolcuya hizmet verecek. İki etabında 13 durağın yer aldığı Konyaray projesinde, Konya Gar'dan yeni Konya YHT Gar'a da ulaşım sağlanacak."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise şehrin önemli bir yatırıma daha kavuşacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hattın hizmete girmesiyle günlük 100 bine yakın insanın organize sanayi bölgelerine ulaşımın sağlanacağını anlatan Altay, "Şehirde yolcu trafiğinin oluştuğu, toplu ulaşım aksının olmadığı hat üzerinde yolcu taşımaya başlayacağız. Hat, iki etaptan oluşacak. Birinci bölümü Konya Gar ve havaalanı 17,4 kilometre. İkinci hat ise Yaylapınar'dan Konya Gar kısmı. Tamamlandığında 26 kilometrelik uzunluğu olacak hat sayesinde, Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerindeki sanayilerimiz ile OSB'ye, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım sağlanacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altay ve Uygun, protokolü imzaladı.

İmza törenine, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.