24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Kooperatif kavgasında kan akmıştı: Şüpheliler cezaevinde

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kooperatif kavgasında 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi ağır yaralayan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA24 Ekim 2025 Cuma 10:50
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde önceki gün yaşanan olayda, 2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini ileri süren kişiler ile eski kooperatif başkanı F.D.'nin yakınları bir araya gelmişti. Kesici aletlerin kullanıldığı kavgada Cesur Arslan ve Kenan Kızıl hayatını kaybederken yaralanan E.Y. ve T.K. Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından M.D, Y.D., S.D., A.D. ve E.D. yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından gece yarısı çıkarıldıkları hakimlikçe cinayet suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

