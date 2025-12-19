Kooperatif yönetiminden yapılan açıklamada, "Anası ağlayan bir 'model' değildir. Anası ağlayan yıllardır birikimini, umudunu ve geleceğini bu projelere bağlayan binlerce kooperatif üyesidir. Artık kooperatif üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisine, İzmir Büyükşehir Belediyesine en ufak güveni kalmamıştır" denildi.

Yazılı açıklamada, "Şenol Aslanoğlu tarafından yapılan açıklamalarda kullanılan 'el birliği ile güzelim modelin anasını ağlattık' ifadesi, yaşanan gerçek mağduriyetleri örtbas eden, sorumluluğu belirsizleştiren ve kamu vicdanını yaralayan bir ifadedir. Bu nedenle kamuoyuna karşı sert, açık ve net bir cevap verme zorunluluğu doğmuştur. Anası ağlayan bir 'model' değildir.

Anası ağlayan yıllardır birikimini, umudunu ve geleceğini bu projelere bağlayan binlerce kooperatif üyesidir. Bugün hâlâ kamuoyunda sanıkların arasındaki bürokratların, yöneticilerin ve soyut kavramların mağduriyeti tartışılırken gerçek mağdurlar bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır. Biz bu mağduriyeti yeni yaşamıyoruz. 11 ayrı eylem yaptık, defalarca basın açıklaması yayımladık, kapı kapı dolaştık. Hangi CHP'li milletvekili bir kez olsun bir kooperatif üyesinin kapısını çalıp derdini dinledi? Hangi bürokrat sorumluluk alıp sahaya indi? Hiçbiri" denildi.

"GÜVENİMİZ KALMADI"

Kooperatif üyelerinin güven duygusunu kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle devam etti:

"Artık kooperatif üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, İZBETON'a, İzmir Ticaret Odasına en ufak bir güveni kalmamıştır. Bu güven kaybı bir günde oluşmamış, yıllara yayılan ihmalin, suskunluğun ve sorumluluktan kaçışın sonucudur. Şenol Aslanoğlu'nun Cemil Tugay için söylediği 'İnşaatları durdurmasalardı devam edecekti' yönündeki söylemi, kooperatifimiz açısından gerçeği yansıtmamaktadır. Üyeler olarak yönetime geçtiğimiz tarihte müteahhit firmaya yüklü miktarda avans ödenmiş olmasına rağmen sahada fiilen çalışması yoktur. Kooperatif üyeleri tüm borçlarını eksiksiz ödemiştir. Buna rağmen kooperatif kasası boştur. Dahası kooperatifin vergi borçları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tablo açıkça göstermektedir ki sorun sonradan yaşanan bir kriz değil kooperatifin kuruluşundan itibaren süregelen usulsüzlükler zinciridir. Bu usulsüzlüklerle ilgili yasal başvurular Kasım 2024'te kooperatifimizin yeni yönetimi tarafından yapılmıştır. Bugün hâlâ bu gerçeğin görmezden gelinmesi kabul edilemez."

"YAPILMASI GEREKEN KOOPERATİF ÜYELERİNİN ZARARLARININ DERHAL GİDERİLMESİDİR"

Kurumların kendi hatalarını açıkça kabul etmesi ve yıllardır mağdur edilen kooperatif üyelerinin zararlarını derhal ve somut biçimde giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamanın sonunda, "Aksi halde yapılan her açıklama, her demeç ve her 'model' vurgusu, mağdurların öfkesini büyütmekten ve kamu vicdanındaki yarayı derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Biz buradayız. Mağduriyetlerimizle, belgelerimizle ve taleplerimizle buradayız. Ve bu gerçekler kabul edilene kadar da susmayacağız" denildi.