İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0258
  • EURO
    41,9412
  • ALTIN
    3727.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksama

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

AA20 Mart 2025 Perşembe 07:03 - Güncelleme:
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksama
ABONE OL

Bölgede dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tipi ve kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların kontrollü geçişini sağlıyor. Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Öte yandan kara yolları ekipleri şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması yapıyor.

  • Kop Dağı Geçidi
  • ulaşım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.