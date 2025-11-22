İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Köpeğe çarpmamak için kanala uçtu: Yaralanan sürücü hastanede

Burdur'un Bucak ilçesinde, köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala düştü.

IHA22 Kasım 2025 Cumartesi 11:23 - Güncelleme:
Köpeğe çarpmamak için kanala uçtu: Yaralanan sürücü hastanede
ABONE OL

Kaza, dün akşam saatlerinde Bucak - Kestel yolu Aladağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. (66) idaresindeki 07 RP 673 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Ani manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş su kanalına düştü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ş.C., sağlık ekipleri tarafından yapılına ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

  • Bucak
  • manevra kazası
  • kanala düşme
  • köpek
  • başıboş köpek

