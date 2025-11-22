Köpeğe çarpmamak için kanala uçtu: Yaralanan sürücü hastanede

Kaza, dün akşam saatlerinde Bucak - Kestel yolu Aladağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. (66) idaresindeki 07 RP 673 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Ani manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş su kanalına düştü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ş.C., sağlık ekipleri tarafından yapılına ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.