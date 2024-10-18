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  • Köpeği ezmemek için manevra yapan sürücü iki araca çarptı: 8 kişi yaralandı
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Köpeği ezmemek için manevra yapan sürücü iki araca çarptı: 8 kişi yaralandı

Van'da aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonete 2 aracın çarpması sonucu 2'i ağır 8 kişi yararlandı.

IHA18 Ekim 2024 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Köpeği ezmemek için manevra yapan sürücü iki araca çarptı: 8 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet Hakkari istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapmaya çalışsa da köpeğe vurarak karşı şeride geçti. Karşıdan gelen hafif ticari kamyonet ile minibüs kamyonete çarptı.

Kazada 2'i ağır 8 kişi yaralandı, köpek ise telef oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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