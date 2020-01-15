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Köpeği vurup 3 evi soyan 4 kişi adliyede

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesi Karadedeoğlu köyünde köpeği tabanca ile öldürüp, 3 eve girerek hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA15.01.2020  14:13 - Güncelleme: 15.01.2020  14:13

Taşköprü'de yaşayan Zeki Şimşek, önceki gün Karadedeoğlu köyünde bulunan evine gittiğinde, binanın önünde bulunan komşusu Şükrü Çelik'e ait köpeğin vurularak, öldürüldüğünü gördü. Şimşek, kimsenin bulunmadığı evinden de hırsızlık yapıldığını fark ederek jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, Zeki Şimşek ile birlikte akrabaları Harun ve Fettah Şimşek'e ait evlerden toplam 20 bin lira değerinde bakır eşya çalındığını belirledi. Evlere girmeden önce köpeği tabancayla vurarak öldüren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığınca, yeni kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalındığı belirlenen dikiş makinesi, su motoru, bakır kazan ile 1 ruhsatsız av tüfeği ile 12 av tüfeği fişeği ele geçirilirdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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