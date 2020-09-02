AA 02 Eylül 2020 Çarşamba 16:28 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 16:28

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit Belediyesince Kent Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularınca "Kuvayımilliye Destanı" oyunu canlandırıldı.

Kuvayımilliye kahramanı Kambur Kerim'in yaralanıp attan düşme anının canlandırıldığı sahnede, bir sokak köpeği, rolü gereği yerde yatan oyuncuya yardım etmek istedi.

Köpek, yerde yatan oyuncunun boynuna sarılarak, yanından ayrılmak istemedi.

Bir süre sonra köpek alanın dışına alındı, oyun kaldığı yerden devam etti.