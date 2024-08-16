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  • Köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı
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Köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk zorlu arazi şartları nedeniyle ekiplerin yoğun uğraşının ardından hastane kaldırıldı.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 16:16 - Güncelleme:
Köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı
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Olay, önceki gün Hizan'a bağlı Gökay köyünün Seksen Pınar mezrasının yaylasında meydana geldi. 14 yaşındaki bir çocuk köpeğin ısırması sonucu yaralandı. Olayın sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve acil sağlık ekibi yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Zorlu arazi şartlarına rağmen UMKE ekibi, 4x4 UMKE Medikal Kurtarma Aracı ile bölgeye ulaşarak çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, acil sağlık ekibine teslim edilerek tedavisinin yapılması için Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Hizan Devlet Hastanesi'nden alınan bilgiye göre hastanın yara yerinin pansuman edildiği, kuduz ile tetanos aşılarını yapıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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