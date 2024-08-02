İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1673
  • EURO
    35,9125
  • ALTIN
    2625.54
  • BIST100
    10617.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Köpeğine kötü muamelede bulunan kişi adliyede

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli, adliyeye getirildi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Köpeğine kötü muamelede bulunan kişi adliyede
ABONE OL

Sahibi olduğu köpeği sokakta tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K'nin (28), çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmasına cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edildi.

Bunun üzerine zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Adliyesine sevk edilen Y.K'nin işlemleri sürüyor.

- OLAY

Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta dün bir kişinin köpeği tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine polislerce çalışma başlatılmış, ekipler hayvanın sahibi Y.K'yi evinde yakalamıştı. Gözaltına alınıp adliyeye götürülen Y.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Y.K, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından, adliyede görevli zabıt katibi Özge Canbul tarafından sahiplenilen köpeğe ise "Pamuk" adı verilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.