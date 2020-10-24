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Köpeğini gezdirirken kedinin saldırısına uğradı

İstanbul Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, kedi saldırısına uğradı. Kedi ile adamın bir süre mücadele etmesinin ardından çevrede bulunan kişilerin yardımı ile kedi olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA24 Ekim 2020 Cumartesi 13:07 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:07
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Olay, 20 Ekim Salı günü akşam saatlerinde Bağcılar Barbaros Mahallesi'ndeki bir parkın kafe bölümünde meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıkaran bir adam kafenin bahçesine geldiği sırada bir anda kendisine doğru koşan kediyi fark etti. Kedinin saldıracağını anlayan adam köpeğini korumak için tasmasından tutarak havaya kaldırıp kucağına almaya çalıştı. Saldıran kedi adamın üzerine atlayarak sırtına ve ensesine kadar tırmandı. Adamın sırtından yere atlayan kedi bu kez de adamın kucağındaki köpeğe saldırmaya devam etti. Kedi ile adamın bir süre mücadele etmesinin ardından çevrede bulunan kişilerin yardımı ile kedi olay yerinden uzaklaştırıldı. Kucağında köpeği ile kedi saldırısından korunmaya çalışan adamın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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