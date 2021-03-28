İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2021 Pazar / 15 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Köpeğini ölüme terk eden kişiye bin 33 lira para cezası kesildi
Güncel

Köpeğini ölüme terk eden kişiye bin 33 lira para cezası kesildi

Taşındığı evde köpeğini bırakarak ölüme terk eden kişiye para cezası kesildi. Köpeğin, binada sekiz ay boyunca yalnız kaldığı ve dışarıya çıkamadığı belirlendi.

DHA28 Mart 2021 Pazar 11:44 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 11:46
ABONE OL

Beşiktaş'ta, 25 Mart tarihinde evin içerisinde ölü bir hayvan olduğu ihbarını alan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Balmumcu Dere Sokak üzerinde bulunan gecekonduya giren ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı. Yapılan çalışmalar sonrasında köpek eğiticisi olduğu öğrenilen Mert C.D.'nin (23), 2020 yılının Ağustos ayında evden taşındığını, fakat köpeğini evin içerisinde bıraktığı belirlendi. Açlık ve susuzluktan öldüğü tahmin edilen köpeğin cesedi, belediye tarafından teslim alındı. Polis ekipleri, Mert C.D.'ye bin 33 lira idari para cezası kesti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.