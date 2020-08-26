Köpek bakım çiftliğine düzenlenen drone destekli operasyonda 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

AA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:29

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak suçları ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yeşildere Mahallesi'nde köpek bakım çiftliği olarak kullanılan arazide yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alan ekipler, drone ile bölgede tarama yaptı.

Uyuşturucuyu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 10 kilo 600 gram esrar ile 118 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan C.R.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.