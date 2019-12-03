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Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili soruşturmada şüpheliler sorgulanıyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tabancayla öldürdüğü Sercan Yıldırım'ın (23) cesedini köpek çiftliğine gömmek isterken, yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D. (27) ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Sosyal medyadan yasaklı köpek türlerinden pitbull satışı yaptığı öne sürülen Hamza D.'ye ait çiftlikteki 2 pitbull'a ise el koyulduğu belirtildi.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisindeki köpek çiftliğinde, öldürülen kişinin gömüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede bulunan cesedi çukur açıp, gömmeye çalıştığı ileri sürülen acil tıp teknisyeni Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede cesedin, Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı; 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Sercan Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilere ait olay yerindeki 2 otomobil, incelenmek üzere çekiciyle emniyet bahçesine götürüldü. İddiaya göre, gözaltına alınan şüphelilerle cumartesi gecesi köpek çiftliğinde alkol almak için buluşan Sercan Yıldırım'ın, bu sırada bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada Hamza D. tarafından tabancayla öldürüldüğü ileri sürüldü. Emniyete götürülen 3 kişinin sorgusuna devam edildiği belirtildi. 
 
2 PİTBULL'A EL KOYULDU
 
Olay yeri olan köpek çiftliğinde polis ekiplerince yapılan aramada ise 4 tabanca, 1 tüfek ve mermiler ile yasaklı 2 pitbull cinsi köpeğin bulunduğu öğrenildi. Hamza D.'nin, pitbull cinsi köpekleri sosyal medya üzerinden sattığı iddia edildi. Çiftlikteki pitbull cinsi 2 köpeğe el koyuldu. Hayvanlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
 
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA 
 
Öte yandan konuyla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, halıya sarılı cesedin gömüleceği ihbarıyla çalışmaların başlatıldığı belirtilip, "Olay nedeniyle üç kişi yakalanarak gözaltına alınmış, bir kişinin ise aranmasına devam edilmektedir. Soruşturma halen devam etmektedir" denildi. 

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