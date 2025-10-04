İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Köpek katliamına imza atan CHP'li Bilecik Belediyesi'nden tepki çeken karar! Devlet yaptığı halde kabul etmediler

Köpek katliamı skandalı hafızalardayken, CHP'li Bilecik Belediyesi'nden tepki çeken bir karar daha çıktı. Bilecik İl Özel İdaresi, yaptırdıkları sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini belediyeye devretmek istedi. Bilecik Belediyesi ise 'Masraf olur' diye merkezi devralmayı reddetti.

4 Ekim 2025 Cumartesi 07:50
Köpek katliamına imza atan CHP'li Bilecik Belediyesi'nden tepki çeken karar! Devlet yaptığı halde kabul etmediler
ABONE OL

Bilecik'te 23 Kasım 2023'te Vezirhan ilçesi sınırındaki ormanlık alanda 14 köpek ölü bulundu. Vatandaşların şikayetiyle başlatılan soruşturmada, köpeklerin iğneyle uyutulduğu ve bir kamyonetle yol kenarına atıldıkları ortaya çıktı. Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, olayın kendileriyle alakalı olmadığını ve köpeklerin Vezirhan ilçesi sınırlarında bulunduğunu açıkladı. Ancak yürütülen soruşturmada can dostların, Bilecik Belediye barınağında katledildiği ve belediyeye ait kamyonetle Vezirhan ilçesi sınırlarına atıldığı ortaya çıktı.

Köpek katliamı skandalı hafızalardayken, Bilecik Belediyesi'nden skandal bir karar daha çıktı.

Bilecik'te İl Özel İdaresi tarafından kentte yaptırılan 'Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı' idare tarafından belediyeye devredilmek istendi. Konu, Bilecik Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumunda gündeme alındı.

Başkan Melek Mızrak Subaşı, alanının eksiklerinin olduğunu ve belediyeye ağır bir mali yük getireceğini belirtti.

Subaşı'nın akıllara durgunluk veren açıklamasının ardından CHP'li meclis üyeleri gündem maddesine "hayır" oyu vererek Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın belediyeye devrini onaylamadı.

