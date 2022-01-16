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Köpek saldırısına uğradı! Kurtulmak isterken duvardan düştü

Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı.

AA16 Ocak 2022 Pazar 00:58 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 02:41
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Çınar Umul (11), Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kurtulmaya çalışan Çınar, çıktığı duvardan düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuğun dayısı Murat Tanboğa, gazetecilere, yeğeninin köpek saldırısından kurtulmak için bahçe duvarına çıktığını ve dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü söyledi.

Yeğeninin beyin kanaması şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını belirten Tanboğa, "Bu durum bugün benim yeğenimin başına geldiyse yarın başka çocuklarımız için de yaşanabilecek bir durum. Umarım bir daha öyle bir olay yaşanmaz." dedi.

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