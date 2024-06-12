Şanlıurfa'nın Batıkent ve Payamlı mahallerinde geçtiğimiz günlerde kuduz karantinası ilan edildi. Sosyal medyada 'köpekvelisi' adıyla paylaşımlar yapan Buket Özgünlü, bölgeye gidip vatandaşlarla tartışmış, ardından 35 köpeği aracına bindirerek bölgeden kaçırmıştı. Paylaştığı videoda, "Kuduz varmış mış... Ankara'ya doğru yola çıktık" diyen Özgünlü, şehir girişinde yanındaki bir kişiyle birlikte gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanmıştı.

TELEFONUNA TEHDİT YAĞDI

Batıkent'te ağzı köpüren köpeği ihbar ederek karantinaya aldıran muhtarı Halil Kaya ise kendilerini 'hayvansever' olarak tanıtan bir grup tarafından önce sosyal medyadan linç edilmek istendi. Muhtarın WhatsApp'ına tehdit ve hakaret mesajları atıldı. Muhtarlık önünde toplanan bir grup 'katil muhtar' sloganı atıp binaya 'katil' diye yazdı.

'KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI'

Muhtar Kaya yaşananları AKŞAM'a anlattı. Kaya, "Bir vatandaşımızı köpekler ısırmış, olay yerine gittim. Belediyeye olayı bildirdim. Isırılan vatandaşın üstü kandı. Elini ayağını ısırmış köpekler. İki yüz metre ileride hayvanı bulduk. Vatandaş da saldıran köpekleri teşhis etti. Belediye yetkilileri hayvanı aldı götürdü. İki gün sonra belediye ekibi hayvanın kuduz olduğuna dair rapor attılar. Isırılan vatandaşı hemen hastaneye yönlendirdiler" dedi.

'BİNAYI BAŞINA YIKACAĞIZ'

Olay sonrası tehdit mesajları ve telefonları aldığını belirten Halil Kaya, "Çok ağır küfürler ettiler. En çok gücüme de 'Evlatlarını elinle toprağa ver, depremlerin en büyüğü sizi bulsun' mesajı oldu. Her yere katil yazdılar. Ben taziyedeyken bir kadın beni aradı. Neredesin muhtar biz geldik. Ben taziyede olduğumu söyledim. Senim muhtarlığını başına yıkacağız pz..kk diyerek telefonu yüzüme kapattı. Her yere katil yazdılar. Beni tehdit edenlerden ve muhtarlığı basıp zarar verenlerden savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. Öte yandan muhtarlık binasına 'katil' diye yazan 4 kişi hakkında 'kamu malına zarar verme, tehdit' suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

PROFESÖR, ŞANLIURFA'DA DEPREM İSTEDİ

Kuduz köpeklerin toplatılmasına Prof. Dr. Bengi Başer'in sosyal medyadan yaptığı yorum tepki çekti.

Başer, deprem ve sel felaketlerinde onlarca insanın hayatını kaybettiği Şanlıurfa ile ilgili, "Depremin de en büyüğü size gelsin, Selin de!" dedi. Bir doktorun "Hocam ben Maraşlıyım orda ailemin bir kısmını kaybettim depremde. Bunu siz mi yazdınız? sorusunu üzerine Başer şu karşılığı verdi: "Ben de depremin 3. Günü Hatay'a desteğe giden ekipteydim. İstanbul depremini de yaşadım. Bu zulmü yapanların en kötü tecrübelerle sınanmasını dilemekten başka çare bırakmıyorlar bize. Depremde köpeklerden destek alırken insanlar, sesler çıkmıyordu ama bu kötülüğü yapanların Allah'ın zulmünü yaşamalarını tüm gönlümle diliyorum. Elbette herkes için dileyecek kadar insanlığımı yitirmedim. İnsan olan her canlının acısını hisseder üstelik. İyi bilirler kelimelerle oynamayı ve fırsatı bulunca ahlaksızca taşa tutmuşlar. Bunların topu benim kadar insanlığa katkı sunmamıştır. Evet bu zalimlerin Allah'ın sopasına maruz kalmasını tüm yüreğimle istiyorum."