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Köpekbalığı boyamalı uçak Sabiha Gökçen'de

Brezilyalı uçak üreticisi Embraer tarafından tasarlanan ve köpek balığı boyaması ile dikkatleri üzerine çeken test uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı´na geldi.

  • DHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı ağırladığı misafir uçaklara bir yenisini daha ekledi. Özel köpekbalığı boyaması ile dikkatleri üzerine çeken Embraer E190-E2 test uçağı, dün Sabiha Gökçen Havalimanı´na geldi. Brezilyalı şirket tarafından Türk şirketleri için Sabiha Gökçen Havalimanı´na getirilen uçak dün Marmara bölgesi üzerinde yarım saat test uçuşu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test uçuşuna bazı özel havayolu şirketlerinin temsilcileri de katıldı. Brezilyalı uçak üreticisi Embraer tarafından tasarlanan test uçağı daha önce Atatürk Havalimanı´na gelmişti.

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