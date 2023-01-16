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Köpeklerden kaçan vaşak tel örgülere takıldı: Tedavi altına alındı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde köpeklerden kaçarken tel örgüde asılı kalarak yaralanan vaşak, tedavi altına alındı.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Köpeklerden kaçan vaşak tel örgülere takıldı: Tedavi altına alındı
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Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi'nde köpeklerden kaçan vaşak bir vatandaşın bahçesindeki tellerde asılı kaldı. Tellerde asılı kalan vaşağı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vaşağı yakaladı. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine getirilen vaşak, burada tedavi altına alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, yaralı vaşağın gerekli tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağını kaydetti.

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