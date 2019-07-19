Köprü çalışması ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet köprüsünde son durum nedir, ne zaman açılacak?

‘Köprü çalışması ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet köprüsünde son durum nedir? Köprü ne zaman açılacak?’ sorularına yanıt arayan vatandaşlar aradığı cevabı buldu. Fatih Sultan Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmalarının bitmesiyle İstanbul trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Bakan Turhan, köprüdeki bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi vererek Fatih Sultan Mehmet köprüsünün hangi tarihte İstanbul halkının hizmetine açılacağını duyurdu. Turhan, bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. İşte ayrıntıları…

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ SON DAKİKA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Turhal, birinci etabı biten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını belirterek, şöyle dedi:

"Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE SON DURUM NEDİR?

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran tarihinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin 24 saat boyunca 3 vardiya şeklinde aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü köprüde, ilk olarak Ankara istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2 şeritten sağlanmıştı. Kapatılan yolda asfaltlama çalışmalarının sonlanmasıyla çalışmanın birinci etabı tamamlanmış oldu. Çalışmaların ikinci etabının başlaması üzerine bu sefer de köprünün Edirne istikametinde olan 4 şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor.