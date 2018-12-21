Köprü cezalarına af çıkacak mı Köprü geçiş cezaları affı için nereye başvurulur HGS cezaları af çıkacak mı

Köprü cezalarına af çıkacak mı son dakika Köprü HGS cezaları af son durum açıklaması ne oldu? Gündemde trend olan konu köprü cezaları af son dakika açıklaması merak ediliyor. Peki HGS cezaları kalkacak mı? TBMM Başkanı Yıldırım'dan cezalı köprü geçişleriyle ilgili açıklama geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü geçiş cezası mağdurlarıyla bir araya geldi. Edinilen son bilgiye göre Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Köprü geçişlerinde haberleri olmadan ceza kesilen vatandaşları ilgilendiren son dakika açılaması geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bazı geçişleri yasaklandı. Bu yasaktan haberi olmayan sürücülere 30-35 bin TL ceza gelmiş, ceza yiyen vatandaşlar cezaların affını bekliyordu. Beklenen o af da geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Cezalar affedilecek, paralar geri ödenecek” dedi. HGS bakiye nasıl sorgulanır?Araç sahipleri, otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş gibi avantajları olan HGS kartlarındaki bakiyeleri çeşitli yöntemlerle sorgulayabilir. Sürücülerin sorgulama yapabileceği yerler ise; Banka şubeleri, PTT şubeleri ve e -Devlet uygulaması. Ayrıca telefonla da bakiye sorgulama uygulaması mevcut. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Köprü para cezaları ne zaman geri ödenecek?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü cezaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz." diyen Yıldırım, "Bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz." diye konuştu. Yıldırım, "Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek." ifadelerini kullandı.

Köprü cezalarıyla ilgili son dakika açıklaması: Cezalar affedilecek, paralar geri ödenecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü cezaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz." diyen Yıldırım, "Bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz." diye konuştu. Yıldırım, "Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 2017, 2018 yılı içerisinde geçiş yapan bazı araçların cezalı geçiş durumuna düşmesi sonucu tahakkuk eden cezalar ile ilgili toplandıklarını söyledi.

Araçların söz konusu köprülerden geçişleriyle ilgili bilgi veren Yıldırım, "Küçük kamyonetler, transporterlar, buna benzer kamyon olmayan minibüs gibi küçük ebatlı kamyonet gibi araçlar, bu araçlar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla beraber normal şartlarda uluslararası tanıma göre ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçme mecburiyeti geldi. Buna yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı alındı. Burada üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflarda sorun yok. Sorun, ikinci sınıfa giren yani aks uzunluğu üç metre yirmi santimin üstünde çıkan küçük araçlarla ilgili, bunlarla ilgili uygulamadan kaynaklanan sorun var, yaşanan bir mağduriyet var, bu mağduriyeti yaşayan İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi bu kadar değil, 310 binden fazla hemşehrimiz var, burada sadece temsilciler var, şoförler odası başkanları var, bir de araç sahibi küçük işletme yapan hemşehrilerimiz var. Kendilerini uzun boylu dinledik, Bakan Yardımcımız, Bölge Müdürü ile beraber meseleyi anladık." şeklinde konuştu.

"Özet şu, bu geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yani bunlardan hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var, bana gösterdiler, efendim işte bir kamyonet geçiyor, bir transporter geçemiyor. Böyle birtakım çelişkiler var, bunların gözden geçirilmesi icap ediyor. Bu yönde Ulaştırma Bakanlığımızın yeni bir düzenleme yapması gerekiyor, buna ihtiyaç var. İkincisi de 2017, 2018'de toplam yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin geçiş yapılmış. Bunlar tabi ciddi bir yekun tutuyor, parasal olarak ciddi bir para tutuyor. Bunların 26 bin 744 adetinin yaklaşık 20 milyonu tahsil edilmiş. Diğerlerinin de tahsili için tebligat hazırlanmış. Şimdi buradaki arkadaşlarımızı dinledikten sonra şuna kani olduk; bir devlet, idare gerekli duyuruları yapmamış vaktinde. Bir iletişim kopukluğu söz konusu, ikincisi meseleyi anlatamamışız. Yani nedir, bu köprü açıldı, buradan hangi araçlar geçecek, uygulama nasıl olacak, bunlar da detaylarıyla, sektörün ilgili sivil toplum kuruluşlarına anlatılmamış, olay paylaşılmamış. Bu uygulamanın sağlıklı ve hatasız işlemesini sağlayacak tanımlar olmamış.

Yani kamyonetin geçişinde sorun yok ama bir minibüs geçince cezalı durumlar oluyor. Bu tip çelişkili durumlar var. Bunlar da doğrusu çok iyi irdelenmediği için uygulamadan doğan aksaklıklar var. Vatandaşlarımız da bunun mağduru. Dolayısıyla bu iki konunun düzeltilme ihtiyacı var. Bugünkü toplantının amacı burada bu mağduriyeti yaşayan on binlerce hatta 310 binin üzerindeki İstanbullunun sadece burada bulunan arkadaşlarla 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık."

"BU İŞİ KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ"

TBMM Başkanı Yıldırım, konuyla ilgili düzeltici bir işlem yapacaklarını belirterek, "6001 sayılı Karayolları Kanunu’na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşamayız. Ama şunu bilmenizi isterim ki, İstanbul’da olsun, Türkiye’de olsun vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin karşı karşıya kaldığı her türlü sorunda bugüne kadar hep yanınızda olduk, bundan sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ben hepinize bu önemli konuyu gündemimize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer sıkıntılar yaşamayız. Bu kanun çıktıktan sonra UKOME çıkan bu düzenlemeye uygun olarak, yeni kararını alacak ve bu karara göre artık siz de rahat edeceksiniz. Uygulamayı çok daha yaygın bir şekilde Bölge Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız sizlere anlatacak. İnternet üzerinden duyurular yapılacak ki başka sıkıntılar yaşanmasın. Bugün burada konuşulan ne varsa, eksiksiz çözülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

"BENDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN"

Binali Yıldırım, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmayacağı yönündeki haberlerin son günlerde arttığı ve istifa edeceğine dair haberlerin sorulması üzerine Yıldırım, "Kim söylemiş, kim demiş?" diyerek, şöyle cevap verdi:

"Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan, yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanların sayısı arttı. Hatta fal baktıranlar bile var. Biz her zaman milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin yüzünü ağartmak, hayatını kolaylaştırmak için sarfettik. Bundan sonra da aynı şekilde Rabbim yine bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmetleri beraber yaparız."

HGS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

HGS etiketi kullanan araçların otoyol şeritlerine giriş ve çıkış verilerine göre ödemeleri gereken ücret hesaplanarak, müşterinin HGS'ye bağlı hesabından tahsil ediliyor.

HGS etiketi bulunan ancak sistem tarafından algılanmayan araçlarda ise görevliler, plakadan araçların HGS etiketlerinin olup olmadığını kontrol ederek, geçiş ücretlerini hesaplarından düşüyor. OGS ise araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlıyor.

Otoyola girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı OGS ve HGS etiketini kullanabiliyor. Ülke genelinde 172 OGS giriş ve 190 OGS çıkış, 184 HGS giriş ve 217 HGS çıkış gişesi işletmeye açık bulunuyor. HGS'nin hizmete girdiği günden ocak ayı sonuna kadar 1,96 milyon OGS, 11,27 milyon da HGS abone sayısına ulaşıldı.

HGS BAKİYESİ NASIL SORGULANIR?

Araç sahipleri, otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş gibi avantajları olan HGS kartlarındaki bakiyeleri çeşitli yöntemlerle sorgulayabilir. Sürücülerin sorgulama yapabileceği yerler ise; Banka şubeleri, PTT şubeleri ve e -Devlet uygulaması. Ayrıca telefonla da bakiye sorgulama uygulaması mevcut.

Bakiye sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e -Devlet aracılığı ile sorgulama. e -Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan PTT Genel Müdürlüğü menüsünü açarak, açılan menüden "HGS Bakiye Sorgulama" seçeneğini kullanarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. PTT ile HGS bakiye sorgulaması ise; ptt.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Sitede bulunan "HGS Bakiye Sorgulama" bağlantısından HGS bakiyesini görebilirsiniz.

En çok tercih edilen bir başka yöntem ise telefonla HGS bakiyesi öğrenme. Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemi; 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralı telefonlar aranarak yapılabilir. Araç sürücüleri ayrıca, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, HGS bakiyelerini sorgulayabilir.

HGS KARTINA BAKİYE NASIL YÜKLENİR?

Araç sürücülerinin HGS kartında devamlı olarak bakiye bulunmalı, aksi takdirde artında bakiye olmadan geçiş yapanlara ceza kesiliyor. Kartlara bakiye yüklemesi ise PTT şubelerinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabilir. HGS kartınız aldığınız bankaya giderek ya da o bankanın internet şubesi veya mobil şubesini kullanarak bakiye yüklemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca HGS bakiye yükleme işlemi için PTT’nin e PTT AVM hizmetinden yararlanabilirsiniz.

HGS CEZASI NASIL SORGULANIR?

HGS bakiyesi olmadan, ihlali geçiş yapan sürücülere ceza kesilir. Kesilen cezalar E-Devlet sisteminden ve PTT resmi internet sitesinden sorgulanabilir. PTT ile HGS geçiş ihlali sorgulaması için PTT internet sitesine girilir. Ardından ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak ceza sorgulanabilir.

E-Devlet sistemi ile HGS ceza sorgulaması yapmak için ise sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılmalıdır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Hızlı Geçiş İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile ceza sorgulaması yapılabilir. HGS cezası bulunan sürücüler, ödemelerini banka şubelerinden, internet şubelerinden ve mobil uygulamalarından yapabilirler.