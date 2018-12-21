Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Trafik para cezaları 2019'da yeniden değerlendirme oranında arttırılmaksızın uygulanacak. Köprü geçiş cezaları varsa itiraz ve davalardan vazgeçilmesi şartıyla affedilecek. Cezaları tahsil edilenlere 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde 31 Mart 2019 tarihine kadar paraları iade edilecek.

Binali Yıldırım, dün düzenlenen basın toplantısında binlerce vatandaşın mağdur olduğu cezalı köprü geçişlerinde kesilen ceza ücretlerinin geri ödeneceğini açıklamıştı

Binali Yıldırım, dün düzenlenen basın toplantısında binlerce vatandaşın mağdur olduğu cezalı köprü geçişlerinde kesilen ceza ücretlerinin geri ödeneceğini açıklamıştı.

Yıldırım şu açıklamayı yapmıştı:

“Benim bu konuyla ilgili ilk işim; inşallah bir düzetici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi. Birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da Mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşanmayız."