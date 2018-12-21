Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Trafik para cezaları 2019'da yeniden değerlendirme oranında arttırılmaksızın uygulanacak. Köprü geçiş cezaları varsa itiraz ve davalardan vazgeçilmesi şartıyla affedilecek. Cezaları tahsil edilenlere 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde 31 Mart 2019 tarihine kadar paraları iade edilecek.

Binali Yıldırım, dün düzenlenen basın toplantısında binlerce vatandaşın mağdur olduğu cezalı köprü geçişlerinde kesilen ceza ücretlerinin geri ödeneceğini açıklamıştı

Binali Yıldırım, dün düzenlenen basın toplantısında binlerce vatandaşın mağdur olduğu cezalı köprü geçişlerinde kesilen ceza ücretlerinin geri ödeneceğini açıklamıştı.

Yıldırım şu açıklamayı yapmıştı:

 “Benim bu konuyla ilgili ilk işim; inşallah bir düzetici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi. Birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da Mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşanmayız."

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA