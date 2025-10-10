Kaza, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçtaki sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.