İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8271
  • EURO
    48,414
  • ALTIN
    5376.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Köprüde feci kaza: 2 jandarma şehit oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otoyol üzerindeki köprüde sivil jandarma aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada göreve giden 2 jandarma şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapandı.

IHA10 Ekim 2025 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Köprüde feci kaza: 2 jandarma şehit oldu
ABONE OL

Kaza, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçtaki sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.