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  • Köprüde trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 15 bin lira ceza
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Köprüde trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 15 bin lira ceza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 15 bin 183 lira ceza kesildi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Köprüde trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 15 bin lira ceza
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde iki sürücünün tehlikeli şekilde araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 KRT 070 plakalı araç sürücüsü A.E.P. ile 34 NK 7396 plakalı aracın sürücüsü M.A.K'yi yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "makas atmak", "trafik yer ve işaretlerine uymamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak" maddelerinden toplam 15 bin 183 lira ceza kesildi.

  • 15 Temmuz Köprüsü ceza
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