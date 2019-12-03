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Köprüde 'vur' emri veren darbeci eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ihaneti cezası kalmadı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en fazla can kaybının olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin başında yer alan eski Binbaşı Ahmet Taştan, 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında en fazla can kaybının olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin başında yer alan eski Binbaşı Ahmet Taştan, cezasız kalmadı.
 
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler ağır cezaları çarptırıldı.
 
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişimi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) bulunması güvenlik kamera görüntüleriyle de tespit edilen, köprüdeki darbecileri emir komuta eden eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın talimatları, ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan başka davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanı Kurmay Albay Muammer Aygar ve eski Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'dan aldığı tespit edildi.
 
Yargılama sırasında tüm suçlamalara ve diğer sanık ve müşteki-mağdurların sorularına sürekli olarak "Hatırlamıyorum" diye cevap veren eski Binbaşı Taştan'ın, emrinde bulunan diğer askerlere, hedef gözeterek nişan almalarını söylediği, alınan beyanlar ve diğer delillerle ortaya koyuldu.
 
SANIK ASKERLER HER ŞEYİ ANLATTI
 
Davada beyanda bulunan sanıklardan Mert Hürriyetoğlu, eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın bayrakla üzerilerine gelen insanlara hedef gözeterek ateş ettiğini söyledi.
 
Diğer sanıklar da Taştan'ın halkın üzerine ateş ettiğini, akabinde karşısındaki vatandaşların yere yığıldığını gördükleri yargılama sırasında tek tek anlattı.
 
Sanıklardan A.T, "Hatta Ahmet Taştan bize 'Bunlar polis kıyafeti giymiş terörist.' dedi. Bizi 'Havaya ateş etmeyen olursa ben sıkarım.' diye tehdit ettiler. Oturan arkadaşımızı da muhtemelen Ahmet Taştan ve yanındaki komutanlardan biri vurdu. Ahmet Taştan 'Ölen arkadaşınız silah sıkmadığı için vuruldu.' diye söyledi.'' şeklinde savunmada bulundu.
 
Köprüdeki askerlere ''Nişan al'' ve ''ateş" emri veren darbeci Ahmet Taştan, yine köprüdeki görevli polislerin silahını gasbederek el koymasına ilişkin iddianamedeki suçlamalara da cevap vermedi.
 
İSMİ ANKESÖR SORUŞTURMASINDA DA ÇIKTI
 
Öte yandan, darbeci eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme aracı olarak kullanılan ankesör/sabit hatlardan iletişim kurduğu da ortaya çıktı.
 
Yargılamanın yapıldığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık Ahmet Taştan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de Taştan'a verilen bu cezanın yasaya uygun olduğuna karar verdi.

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