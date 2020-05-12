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Köprüden uçup alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç köprünün korkuluklarını aşarak, yaklaşık 5 metreden düştü. Araçtan fırlayan sürücü Nurdoğan Karapınar (35), olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA12 Mayıs 2020 Salı 15:19 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 15:19
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Kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay'a bağlı Eber beldesi yakınlarındaki Eber Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızla seyreden Nurdoğan Karapınar'ın kullandığı 03 ABR 568 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarını aşarak yaklaşık 5 metreden düştü. Sürücü Nurdoğan Karapınar dışarı fırlarken, araç alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Karapınar'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu. Araçta sürücünün dışında kimse olmadığı belirlendi.

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