Koray Aydın canlı yayında rezil oldu!

İYİ Partili Koray Aydın katıldığı bir canlı yayın programında Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından sistematik olarak yapılan ve yayılan dezenformasyonlara bir yenisini daha ekledi. 6 Şubat'taki yıkıcı depremde yağma olaylarının görüldüğünü ancak 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Marmara depreminde ise herhangi bir yağma olayının görülmediğini savundu.

HABER OKUNMASINA İZİN VERMEDİ!

Türkiye bir yandan asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraşlı merkezli 11 ilde yıkıcı bir etki bırakan depremin yaralarını sarmakla uğraşırken bir yandan bu acı olayı kullanmak için ortaya atılan dezenformasyonlarla mücadele ediyor.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, yıkıcı deprem üzerinden siyasi polemik oluşturmak maksadıyla bir dezenformasyona imza attı.

Koray Aydın, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi ile yine ülkemizde büyük acılara sebep olan 17 Ağustos depremini siyasi bir çıkar adına kıyas da bulundu. Aydın, 17 Ağustos depreminde herhangi bir yağma olayına rastlanmadığı iddia ederek 6 Şubat'taki depremde gerçekleşen münferit birkaç yağma olayını genelleyerek buradan hükümete saldırmak istedi. Programın sunucusu ise Aydın'ı yalanlayarak "O dönemde birçok yağma olayı olmuş, gazeteci arkadaşlarım dönemin haberleri gönderdi, isterseniz size okuyabilirim." dedi. Bunun üzerine Aydın, sunucunun teklifini kabul etmeyerek yalan olduğu açık bir şekilde ortaya çıkan iddiasını sürdürdü ve sunucun konuyla ilgili haberleri okumasına izin vermedi.