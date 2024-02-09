Koreli arama kurtarma ekibi, kardeş ülke Türkiye'ye yardım gönderme kararının hızla alındığını söyledi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 kişinin enkazdan sağ çıkmasını sağlayan Güney Kore Afet Yardım Ekibi'nin lideri Won, Hatay'da gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmalarını AA muhabirine anlattı.



Won, deprem haberinin ardından hemen hazırlıklara başladıklarını belirterek, "kardeş ülke Türkiye'nin" depremlerden ciddi anlamda etkilendiğini göz önünde bulundurduklarını ve yardım gönderme kararının hızla alındığını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "Kore Savaşı sırasında bağlarımızı güçlendirdiğimiz kardeş ülke Türkiye'ye her türlü desteği sağlamaya hazırız." sözlerine atıfta bulunan Won, 121 kişilik ekibin görevlendirildiğini anlattı.

Won, "Olabilecek en iyi şekilde kardeş ülkemize yardım etme isteğiyle kararlarımızın en hızlı şekilde alınması için elimizden geleni yaptık. Özellikle KC-330 askeri nakliye uçağının kullanımıyla tarihimizin en hızlı yardım operasyonunu gerçekleştirebildik. Bu sayede altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat içinde sahada kurtarma çalışmalarına başlayabildik." diye konuştu.

Ekibinin daha önce 17 uluslararası kurtarma operasyonunda tecrübe kazandığını dile getiren Won, hayatta kalanlara ulaşma sürecinde Toba, Tina, Tori ve Haetae adlı dört kurtarma köpeğinin önemli rol oynadığının altını çizdi.

"TOPLAMDA 8 KİŞİNİN DEĞERLİ HAYATINI KURTARABİLDİK"

Won, altın saatlerin sona erdiği ve umudun giderek azaldığı üçüncü günde bile üç kişiyi mucizevi şekilde kurtarabildiklerini söyledi.

Won, şöyle devam etti:

"Kurtarma ekibimiz, arama faaliyetleri sırasında hayatta kalanların tepkilerini tespit etti ve yıkılan bir binayı çatısından en alt katına kadar elle saatlerce kazarak açtı. Bu, Türk arama kurtarma ekibiyle birlikte yürütülen ortak çalışma olduğu için daha da anlamlıydı. Personelimizin özverili kurtarma çalışmaları, Türk yetkililerin ve yerel halkın sıcak desteği sayesinde toplamda 8 kişinin değerli hayatını kurtarabildik."

Herkesi kurtarmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Won, depremzedeleri kurtardıktan sonra bile hemen yanlarındaki ölüleri görmek ve bu duruma tanık olmanın herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Won, deprem bölgesinde çok sayıda kişinin "Koreliler on numara" diye bağırarak verdikleri destek ve tezahüratları dün gibi hatırladıklarını, depremzedelerin zor bir ortamda bulunmalarına rağmen ihtiyaçlarının olup olmadığını sormaya gelerek yiyecek ve battaniye verdiklerini ve bunları ömür boyu unutmayacaklarını anlattı.

"DAHA ÖNCE ÇEŞİTLİ DENEYİMLER YAŞAMIŞ OLABİLİRİM AMA BÖYLE BİR MANZARA BENİM İÇİN BİR İLKTİ"

Won, havaalanı ve çevresinin depremden nispeten daha az hasar gördüğünü ve bu yüzden sahada sadece birkaç binanın çökmüş olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

"Şehir genelinde temel şeklin korunacağını umuyorduk ancak her şeyin yıkıldığı o sahne gerçek ötesiydi." diyen Won, şunları kaydetti:

"İnsanların yaşadığı bir yerin bu şekilde çökmesiyle yüzleşmeye başladığımızda bu trajedi ve üzüntü bizi derinden etkiledi. Daha önce çeşitli deneyimler yaşamış olabilirim ama böyle bir manzara benim için bir ilkti. Bir binanın aslında 6 ila 8 katlı olmasına rağmen pankek gibi çökerek tek kat gibi göründüğünü açıkladıklarında tüylerimi diken diken yapan bu durumu kelimelerle ifade etmek gerçekten de zor. Bu binada yaşayanların kaderini düşündüğümde gerçekten içim acıyor ve çok üzülüyorum."

Won, arama kurtarma çalışmalarını özenle takip eden vatandaşların ekibine teşekkür ve desteklerini ilettiğini, Türk vatandaşlarının kurtarma faaliyetleri için Korece teşekkür ettikleri videoyu ülkelerine dönerken uçakta izlediklerini ve çok duygulandıklarını belirterek, "Bu durum, birçok ekibin ve benim dahil olduğum kişilerin ve Kore halkının da duygulanmasına neden oldu." dedi.

Türk ve Kore medyasının ekibinin faaliyetlerini olumlu şekilde haberleştirdiklerini ve bunun için teşekkür etmek istediğini dile getiren Won, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzüntü ve sorumluluk duygularıyla da karşılaştım. Benim de dahil olduğum tüm ekibin, bir kişinin bile daha fazla kurtarılabilmesi için her şeyi yaptığını biliyor olsak bile daha fazlasını yapabilecek miydik, daha fazla yaşamı kurtarabilir miydik düşünceleriyle her haber izlediğimde üzgün ve kötü hissettim. Geçen yıl ağustos ayında 500 konteynerlik geçici konaklama yerleri (Kore-Türkiye Dostluk Kenti) kurarak yerel iletişim ağını sürdürme, normal yaşama dönüş ve iyileşme sürecine derin ilgi göstererek sürekli olarak destek sağladık. Gelecekte zorlukta olan dostlarımıza daha hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olabilecek bir acil yardım ekibi olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."