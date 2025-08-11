Körfez diriliyor! Dip çamuru temizlendi, balık popülasyonu arttı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sürdürülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nde" ikinci aşamaya geçildi.

Bugüne kadar 1,5 milyon metreküpten fazla çamur körfezden çıkarıldı. Çalışmalarla su kalitesi yükseldi, görüş mesafesi 5 metreye ulaştı. 200'den fazla yapay resif yerleştirilerek balıklar için yeni yaşam alanları oluşturuldu.

İleri biyolojik arıtma tesisleri ve alınan diğer önlemler sayesinde körfezdeki balık popülasyonu son dönemde yüzde 35 artarken, deniz atı, orkinos ve yunus gibi türler yeniden görülmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların öneminin her geçen gün daha net anlaşıldığını belirtti.

Körfez'in, çamurun ağırlığından kurtuldukça nefes aldığını ve derinliklerinde saklı güzelliklerin yeniden hayat bulduğunu aktaran Büyükakın, "Temizledikçe parlayan sular, balıkları, yosunları, her damlasıyla yaşamı geri çağırıyor. Çamurun içinden sıyrılan Körfez nefes alıyor. Biz temizledikçe kendini yeniliyor. Bu dönüşüme, yapay resif çalışmalarımızda eşlik ediyor, denizaltı ekosistemi canlanıyor, balık popülasyonu gün gün artıyor. Körfez her geçen gün yeniden hayat buluyor." ifadelerini kullandı.