İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6988
  • EURO
    47,2323
  • ALTIN
    4378.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Körfez diriliyor! Dip çamuru temizlendi, balık popülasyonu arttı
Güncel

Körfez diriliyor! Dip çamuru temizlendi, balık popülasyonu arttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği sayesinde balık popülasyonu yüzde 35 arttı.

AA11 Ağustos 2025 Pazartesi 17:37 - Güncelleme:
Körfez diriliyor! Dip çamuru temizlendi, balık popülasyonu arttı
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sürdürülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nde" ikinci aşamaya geçildi.

Bugüne kadar 1,5 milyon metreküpten fazla çamur körfezden çıkarıldı. Çalışmalarla su kalitesi yükseldi, görüş mesafesi 5 metreye ulaştı. 200'den fazla yapay resif yerleştirilerek balıklar için yeni yaşam alanları oluşturuldu.

İleri biyolojik arıtma tesisleri ve alınan diğer önlemler sayesinde körfezdeki balık popülasyonu son dönemde yüzde 35 artarken, deniz atı, orkinos ve yunus gibi türler yeniden görülmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların öneminin her geçen gün daha net anlaşıldığını belirtti.

Körfez'in, çamurun ağırlığından kurtuldukça nefes aldığını ve derinliklerinde saklı güzelliklerin yeniden hayat bulduğunu aktaran Büyükakın, "Temizledikçe parlayan sular, balıkları, yosunları, her damlasıyla yaşamı geri çağırıyor. Çamurun içinden sıyrılan Körfez nefes alıyor. Biz temizledikçe kendini yeniliyor. Bu dönüşüme, yapay resif çalışmalarımızda eşlik ediyor, denizaltı ekosistemi canlanıyor, balık popülasyonu gün gün artıyor. Körfez her geçen gün yeniden hayat buluyor." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.