Güncel

Körfez kokusuna toplanmayan çöpler de eklendi! İzmirliler evlerini terk etme noktasına geldi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor. Körfez kokusuna şimdi çöplerin eklendiğini kaydeden vatandaşlar taşınmayı düşündüklerini söyledi.

18 Eylül 2025 Perşembe 14:17
Körfez kokusuna toplanmayan çöpler de eklendi! İzmirliler evlerini terk etme noktasına geldi!
Yalı Mahallesi sakinlerinden Birkem Direkçi, mahallelerindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

Çöplerin toplanmamasıyla hem görüntü hem de çevre kirliliği oluştuğunu belirten Direkçi, durumun sağlık açısından da tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

Direkçi, durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Çok rahatsız oluyoruz. Çünkü küçük bir çocuğumuz var. Hastalıkların çoğalmasından, böcek ve farelerin artmasından endişeleniyoruz. Kokusu ayrı, görüntüsü ayrı rahatsız edici. Hijyen açısından çok rahatsız edici. Bu konuyla ilgili bir an önce aksiyon alınmasını istiyoruz." dedi.

Kötü koku nedeniyle evini havalandıramadığını ve başka bir mahalleye taşınmayı bile düşündüğünü vurgulayan Direkçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Körfez kokusu zaten vardı. Bunun eklenmesiyle iyice kötü oldu. Burada oturmak hakkındaki fikrimizi değiştirmemize sebep oluyor. Eşimle artık başka evlere geçmeyi bile düşünüyoruz."

Mahalleli Engin Erman Kayacı da toplanmayan çöplerin çevre kirliliğine sebep olduğunu, insan sağlığının yanı sıra sokaktaki kedi ve köpek gibi hayvanların sağlığı açısından da risk oluşturduğunu kaydetti.

Çocukların oyun alanı ile çöplerin yakın olduğunu kaydeden Kayacı, "Burada çocuklar da oynuyor. Bir an önce çöplerin toplanmasını rica ediyoruz. Bu sadece burada değil birçok bölgede bu şekilde. Kesinlikle çözüm bulunmasını talep ediyoruz." dedi.

Kayacı, bu süreçte insanların da duyarlı olması gerektiğini, çöplerin yol ve kaldırım kenarlarına bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
