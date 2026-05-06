Körfez'de İran'a öfke büyüyor: Petrolün satılamaması sıkıntı oluşturdu

Moderatörlüğünü Murat Çiçek'in yaptığı Açık Görüş, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri derinlemesine ele alıyor.

Programda siyaset, ekonomi, güvenlik ve uluslararası ilişkiler gibi pek çok başlık, alanında uzman isimlerle birlikte değerlendiriliyor.

"İRAN'A KARŞI MÜTHİŞ ÖFKE VAR"

SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, çatışma tehdidinin devam ettiği ABD-İran gerginliğine ilişkin son durumu değerlendirdi.

HÜRMÜZ'DE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR MU?



Dünya ticaretinin büyük bölümünün deniz taşımacılığı üzerinden yürüdüğünü hatırlatarak enerji güvenliğinin kritik rolüne dikkat çeken Alabarda, şunları kaydetti:

İran, ürettiği petrolü sevk edemediği takdirde kuyuları kapattığında, o kıyıların yeniden açılması büyük bir sıkıntı oluşturur.

HÜRMÜZ'DE SIKIŞAN İRAN MI?



İran'ın zaten sıkışacağı normaldi ve Körfez'deki ülkeler müthiş öfkeliler. İran'a karşı müthiş bir öfke var. Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını anlıyorlar ve hiçbir şekilde bu konuya girişmek istemediler ama petrolünü satamaması, yakıtını satamaması sıkıntı oluşturdu.

TRUMP'IN TEHDİT MESAJLARI



İRAN'IN HAREKET ALANI DARALDI MI?

İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak ise konuya ilişkin açıklamasında, "Şu anda açıkçası İran'ın yapabilecekleri gittikçe sınırlanmaya başladı." ifadelerine yer verdi.

AÇIK GÖRÜŞ'ÜN BU HAFTAKİ KONUKLARI

İletişimci-Yazar Ali Saydam, İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak, SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, Korkut Ata Üniv. Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş