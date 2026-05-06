İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2164
  • EURO
    53,1876
  • ALTIN
    6825.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Körfez'de İran'a öfke büyüyor: Petrolün satılamaması sıkıntı oluşturdu
Güncel

Körfez'de İran'a öfke büyüyor: Petrolün satılamaması sıkıntı oluşturdu

Körfez'de İran'a yönelik öfkenin arttığını ifade eden SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, 'İran'ın zaten sıkışacağı normaldi ve Körfez'deki ülkeler müthiş öfkeliler. İran'a karşı müthiş bir öfke var. Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını anlıyorlar ve hiçbir şekilde bu konuya girişmek istemediler ama petrolünü satamaması, yakıtını satamaması sıkıntı oluşturdu' dedi.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
Körfez'de İran'a öfke büyüyor: Petrolün satılamaması sıkıntı oluşturdu
ABONE OL

Moderatörlüğünü Murat Çiçek'in yaptığı Açık Görüş, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri derinlemesine ele alıyor.

Programda siyaset, ekonomi, güvenlik ve uluslararası ilişkiler gibi pek çok başlık, alanında uzman isimlerle birlikte değerlendiriliyor.

"İRAN'A KARŞI MÜTHİŞ ÖFKE VAR"

SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, çatışma tehdidinin devam ettiği ABD-İran gerginliğine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Dünya ticaretinin büyük bölümünün deniz taşımacılığı üzerinden yürüdüğünü hatırlatarak enerji güvenliğinin kritik rolüne dikkat çeken Alabarda, şunları kaydetti:

İran, ürettiği petrolü sevk edemediği takdirde kuyuları kapattığında, o kıyıların yeniden açılması büyük bir sıkıntı oluşturur.

İran'ın zaten sıkışacağı normaldi ve Körfez'deki ülkeler müthiş öfkeliler. İran'a karşı müthiş bir öfke var. Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını anlıyorlar ve hiçbir şekilde bu konuya girişmek istemediler ama petrolünü satamaması, yakıtını satamaması sıkıntı oluşturdu.

İRAN'IN HAREKET ALANI DARALDI MI?

İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak ise konuya ilişkin açıklamasında, "Şu anda açıkçası İran'ın yapabilecekleri gittikçe sınırlanmaya başladı." ifadelerine yer verdi.

AÇIK GÖRÜŞ'ÜN BU HAFTAKİ KONUKLARI

İletişimci-Yazar Ali Saydam, İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak, SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, Korkut Ata Üniv. Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.