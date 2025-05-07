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Körfezde oluşan köpüksü tabaka temizleniyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki balıkçı barınağında denizde oluşan köpüksü tabakanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Körfezde oluşan köpüksü tabaka temizleniyor
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Yarımca sahilinde öbekler halinde görülen köpüksü tabaka, balıkçı barınağında teknelerin bağlı bulunduğu alanda yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından deniz süpürgesiyle temizlik çalışması başlatıldı.

Denizden alınan numunenin incelenmesi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

Körfez Yarımca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Baydaş, AA muhabirine, 23 balıkçı teknesiyle faaliyet gösterdiklerini belirterek, kirlilik nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi.

Havaların ısınmasıyla oluşan tabakanın kooperatif sahasını kapladığını vurgulayan Baydaş, "Ağlarımız denizden tül gibi çıkıyor. Küçük ölçekli balıkçılarız. Ağlar çok berbat çıkıyor. Yıkamamız gerekiyor, zorlanıyoruz. Şu ortamda ağları atmıyoruz." diye konuştu.

Baydaş, yaklaşık 1 dönümlük alanda kirlilik olduğunu kaydetti.

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