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Korhan Berzeg'in Gönen Çayı kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddiası! Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 17'nci günde de devam ediyor. Berzeg'in, köpeğiyle birlikte Gönen Çayı çevresinde yatar vaziyette görüldüğü iddiaları üzerine görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

IHA3 Temmuz 2023 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Korhan Berzeg'in Gönen Çayı kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddiası! Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı
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ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Berzeg için başlatılan arama çalışması 17'nci günde de devam etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi. Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi. İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arama çalışmaları, dün akşam itibarıyla son buldu. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.

Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Gönen Çayı'nın kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddia edildi. İddialar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı'nın bulunduğu bölgeye yoğunlaştı. Gönen Çayı'nın bulunduğu bölge üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlayamadı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekiplerin Gönen Çayı civarındaki arama çalışmaları sürüyor.

  • Korhan Berzeg
  • Gönen Çayı
  • kayıp

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